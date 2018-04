Verona, Pecchia: "Non siamo morti. Contestazione? Testa alla SPAL"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"L'ultima sconfitta è stata più dura, da Genova usciamo sconfitti al termine di una gara in cui il Verona meritava molto di più". Così Fabio Pecchia, allenatore dell'Hellas Verona, nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la SPAL. Quella di domani sarà per gli scaligeri l'ultima spiaggia per evitare la retrocessione.

Qual è la situazione degli infortunati?

"Conta davvero poco. Abbiamo affrontato questo periodo con tante defezioni, ora abbiamo recupero qualcuno e abbiamo a disposizione più frecce. A me interessa chi ci sarà, noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro come a Genova, ma bisogna essere più determinati in zona gol".

Credi che la squadra vista a Genova possa ottenere due-tre vittorie da qui alla fine del campionato?

"Io penso a domani, alla sfida contro la SPAL. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, tutto il resto sono energie inutili e pensare oltre non porta a niente".

Come è cambiata la SPAL dalla gara d'andata?

"Si sta giocando le sue possibilità, rispetto al girone d'andata ha inserito qualche giocatore d'esperienza, ma la struttura è la stessa. Non la vedo molto differente da quella che abbiamo incontrato qualche mese fa".

Quanto mancano in questo momento alcuni giocatori d'esperienza?

"Non lo so, la nostra squadra è stata costruita in questo modo ed è chiaro che questi momenti chi ha un vissuto diverso può gestirli in modo diverso. Ma alla stesso modo, i giovani possono avere quella spensieratezza che in alcune situazioni può rivelarsi un vantaggio".

Cosa pensa della contestazione dei tifosi?

"Hanno espresso il loro pensiero".

Sei ancora convinto di salvarti?

"Dopo Genova ho detto che non siamo morti. Ora dobbiamo pensare alla gara di domani, alla SPAL. Sono convinto che la mia squadra se la giocherà alla grande".

Kean tornerà a disposizione a Milano?

"Ha fatto qualcosa quest'oggi e credo la prossima settimana possa sottoporsi a un programma più intenso".

Che Bentegodi ti aspetti domani?

"Io devo pensare alla mia squadra, a quello che ci sarà sul campo. Quello che ci sarà fuori non credo sia troppo diverso rispetto a quanto visto nel recente passato".

Qual è stato il Verona più bello di quest'anno?

"Nel girone d'andata abbiamo disputato diverse gare importanti: con l'Inter, con la Juve in casa, il primo tempo a Bergamo, quella a Torino e anche a Ferrara non abbiamo giocato male. Però, ci è mancato sempre qualcosina e non siamo mai riusciti a ottenere continuità di risultati".

Questa squadra merita di salvarsi?

Chi si salverà l'avrà meritato, chi retrocederà no".

Danzi giocherà dall'inizio?

"Il ragazzo in questa stagione è sempre stato sotto osservazione, ha fatto due gare importanti e sono davvero molto contento del suo approccio.

Tupta lo porterai con te? Aarons protagonista in settimana di una lunga udienza in Inghilterra per una rissa nel 2016, come commenta?

"Aarson è stato fuori, ora è tornato. E' una situazione sua personale e già ieri s'è allenato con noi. Tupta sta bene, s'è fermato un paio di giorni ma nulla di grave. E' a nostra disposizione".