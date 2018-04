Verona, Pecchia: "Pochi pareggi? La mia squadra gioca per vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore dell'Hellas Verona Fabio Pecchia ha commentato così a Rai Sport la sconfitta odierna col Bologna: "Avremmo meritato il pari. Il Bologna è partito bene nel primo tempo, trovando un gran gol con Verdi, ma nella ripresa abbiamo reagito molto bene. Dispiace per questo ko, ma dobbiamo pensare subito alla prossima gara. Pochi pareggi? La squadra, nonostante la giovane età, gioca tante volte per vincere le partite. Abbiamo ottenuto sette vittorie e non è poco. Qualche pareggio in più però avrebbe dato più serenità a tutto l'ambiente. Sassuolo? Valuterò le condizioni dei miei ragazzi per mandare in campo la formazione migliore. Ancora non so con quale squadra dovrò affrontare il Sassuolo in settimana, abbiamo diversi assenti e acciaccati".