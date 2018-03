Verona, Pecchia: "Salvezza? Non faccio calcoli. Con la Dea per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Verona Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l'Atalanta. Queste alcune delle sue parole in sala stampa: "La vittoria nel derby? Quello che abbiamo fatto è il passato, ora dobbiamo concentrarci solo sulla partita contro l’Atalanta. Dovremo fare le due fasi con ordine e qualità, contro una squadra quadrata. La salvezza? Non facciamo calcoli, scenderemo in campo facendo di tutto per ottenere il massimo della posta. Le vittorie passate devono dare fiducia a tutto l’ambiente. La positività è benzina importante e bisogna alimentarla dalle piccole cose, lottando su ogni palla con il giusto atteggiamento".