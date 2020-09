Verona, per la difesa c'è Tomovic. Il club prova a chiudere con la SPAL per il serbo

Nelle prossime ore, spiega la Gazzetta dello Sport, l'Hellas Verona proverà a regalare a Juric un nuovo colpo in difesa. Oltre ai nomi di Bonifazi e Ceccherini, scrive il quotidiano, il nome forte sembra essere quello di Nenad Tomovic: la SPAL non si metterebbe di traverso rispetto al suo addio e ad oggi sembra essere proprio il serbo ex Fiorentina il nome più caldo per la retroguardia scaligera.