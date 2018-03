Verona, Petkovic: "Sconfitta meritata, lavoriamo sugli errori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la batosta in casa contro l'Atalanta, l'attaccante del Verona Bruno Petkovic ha parlato in mixed zone: "E' un risultato che fa male sotto tutti i punti di vista, abbiamo sbagliato tanto contro una squadra con giocatori di grande qualità che al minimo sbaglio non perdonano, la sconfitta è meritata. Sapevamo che avremmo sofferto, l'Atalanta è una squadra forte che mette in difficoltà qualsiasi avversario, i gol che abbiamo subito all'inizio e alla fine del primo tempo ci hanno tagliato le gambe. Forse ci sentivamo troppo convinti dopo le due vittorie di fila, anche se sapevamo di non aver fatto niente. I tifosi? Ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine e ci dispiace per la prestazione che abbiamo messo in campo, chiediamo scusa. Dobbiamo ripartire, la sosta ci aiuterà a lavorare con umiltà sugli errori che abbiamo commesso oggi".