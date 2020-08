Verona, piace il giovane Raspadori. Per il Sassuolo è incedibile

L'Hellas Verona ha messo nel mirino il giovane Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club scaligero ha chiesto informazioni per l'attaccante che si è messo in luce nell'ultima parte di stagione con i nerovoerdi. Tuttavia il Sassuolo non ha intenzione di cedere, anzi, per Raspadori è pronto un contratto fino al 2025.