Verona, Pisano in scadenza si avvicina al Bristol City

© foto di Federico De Luca

Possibile futuro all'estero per Eros Pisano, terzino classe 1987 in scadenza con l'Hellas Verona. Possibile il trasferimento al Bristol City, in Championship, ossia la seconda divisione inglese. Lo riporta Sky. Nell'ultima stagione Pisano ha giocato 25 partite, segnando 3 reti.