Verona, Romulo: "Abbiamo dimostrato i nostri valori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo importante per il Verona che ha superato in casa il Cagliari. Al termine della sfida del "Bentegodi", Romulo ha dichiarato: "Abbiamo dimostrato i nostri valori giocando nel modo giusto, con cattiveria e intensità, bisognava vincere e ci siamo riusciti, siamo contenti per questo. Le dimissioni di Fusco? Per noi è ancora il nostro DS, ci ha dato tantissimo e lo stimiamo, se tornasse saremmo contenti. Ci dispiace che se ne sia andato, abbiamo giocato anche per lui. Le contestazioni? I tifosi hanno tutto il diritto di protestare, noi dobbiamo rispondere sul campo attraverso le prestazioni come quella di oggi. Il rigore? Il portiere sapeva che avrei calciato lì ma ho tirato forte, per fortuna è entrata. Ora dobbiamo dare continuità, non abbiamo più tempo per sbagliare ed entrando in campo con questa grinta e questa voglia possiamo raggiungere il nostro obiettivo".