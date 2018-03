Verona, Romulo sicuro: "Con l'Inter faremo una bella prestazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dell'edizione odierna de L'Arena, Romulo ha dichiarato: "Ho capito subito che sarebbe stata una domenica difficile - riporta Tuttohellasverona.it -. Pronti via e già sotto e poi l’occasione di Matos e il nuovo gol loro a fine pirme tempo. Non c’era più niente da fare ma dovevamo non subire così tanti gol. In casa, davanti al nostro pubblico, per questo tutti noi vorremmo rifarci subito. Ho voglia di tornare a fare bene per il Verona. La quota salvezza? che con 34, massimo 35 punti ci si può salvare. È vero che sono arrivati dei risultati strani nell’ultima giornata ma il gruppo delle squadre che lottano hanno tanti scontri diretti. Noi non dovremmo sbagliare le partite che avremo in casa con Cagliari, Sassuolo e Spal. E' normale che ci sia un po’ di depressione dopo il ko con l’Atalanta, ma noi ci crediamo e già dalla ripresa del campionato a Milano contro l’Inter faremo una bella prestazione, ne sono convinto poi per fare i punti contro queste grandi squadre ci vuole anche un po’ di fortuna".