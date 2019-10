Verona-Sampdoria, i voti ai tecnici: Juric perfetto, DiFra in confusione

Un Hellas Verona praticamente perfetto batte 2-0 una Sampdoria ormai allo sbando. I gialloblù giocano benissimo, trascinati da un Miguel Veloso praticamente perfetto. Malissimo la Samp, una squadra che sembra ormai vivere nella paura e che sbaglia anche le giocate più semplici.

IVAN JURIC 7 - La scelta ad inizio stagione di puntare su Kumbulla si sta rivelando sempre più azzeccata. Oggi il classe 2000 segna il suo primo gol in serie A e annulla un certo Quagliarella, non certo l'ultimo degli arrivati. Lancia Salcedo dal primo minuto e l'ex Inter e Genoa mette in difficoltà tutta la retroguardia blucerchiata.

Le pagelle dell'Hellas Verona.

EUSEBIO DI FRANCESCO 4,5 - La squadra non lo aiuta, i giocatori sembrano vivere in un perenne stato di paura. Alcune scelte non di formazione non convincono. Prova a correre ai ripari nel finale inserendo tutte le punte che ha a disposizione, ma sembra una mossa solo disperata.

Le pagelle della Sampdoria.