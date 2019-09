Verona, Setti: "Questa squadra mi emoziona. Non scoraggiamoci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Presidente Maurizio Setti commenta così la prestazione della squadra di mister Ivan Juric all’Allianz Stadium di Torino: "Questa squadra mi emoziona: perché non ha solo spirito e carattere ma gioca anche un bel calcio. E riuscirci qui, all’Allianz Stadium, contro la Juve, non è facile. I risultati delle ultime due partite non ci premiano. Ma non dobbiamo scoraggiarci: forza ragazzi!", riporta Hellasverona.it.