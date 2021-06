Verona, Setti racconta Jorginho: "Ragazzo con una classe cristallina, fuori dal comune"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente del Verona Maurizio Setti si è soffermato su Jorginho: "I miei amici lo sanno. Prima di prendere il Verona ho visto sei/sette gare di nascosto e mi sono deciso a comprarlo perché ho visto Jorginho. E’ stato un colpo di fulmine. Mi son detto: lui mi aiuterà a rientrare dell’investimento. Così è stato. Era un ragazzino esile e per certi versi imberbe, ma con una classe cristallina, fuori dal comune. Per tocco di palla, facilità di calcio, intelligenza tattica, movenze eleganti. Guardando giocare 'Jorj' mi sono visto presidente di una squadra che va alla ricerca di talenti. Certi giocatori li vorresti tenere a vita, ma una società come la nostra non ha la forza per farlo