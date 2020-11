Verona, Setti: "Situazione difficile per il Covid, piango per Maradona"

vedi letture

Le dichiarazioni di Setti prima di Atalanta-Verona.

Queste le dichiarazioni del presidente del Verona Maurizio Setti ai microfoni di Dazn prima della sfida con l’Atalanta: “Stiamo cercando di sopperire con l’intervento di fondi e con una gestione oculata. Per il calcio è una grave perdita: oltre al tifo in sé, il contesto in cui viviamo son tutte cose che stanno venendo a mancare e il rischio è che ci siano strascichi anche quando tutto sarà finito. Maradona? Piango da tre giorni, il cuore come lui non l’ha avuto nessuno”.