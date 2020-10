Verona, Silvestri: "E' stata una vigilia particolare. Dobbiamo essere forti nella fase difensiva"

Il portiere del Verona Marco Silvestri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa: "Dispiace molto per il Genoa per quello che è successo. E' una cosa che può succedere a tutti per cui spiace. E' stata una viglia particolare come ce ne saranno tante, sfortunatamente. Noi siamo monitorati, ci tengono sotto controllo quotidianamente. Bisogna avere ancora un po' di pazienza".

Oggi ci saranno Pandev e Shomurodov.

"Sono due ottimi attaccanti. Pandev penso che lo conosciamo tutti. Shomurodov è un giocatore con talento ma noi siamo pronti. Sapipamo cosa dobbiamo fare per evitare problemi".

Si segna molto nei campionati. E' una cosa che a un portiere non fa piacere.

"No. Non fa piacere. Noi dobbiamo essere più forti nella fase difensiva. Questa voglia ce l'abbiamo. Poi i gol se ne prenderanno sempre ma dobbiamo cercare di subirne il meno possibile".