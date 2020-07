Verona, Silvestri: "Parma di qualità, servirà attenzione in difesa"

Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, ha commentato brevemente la partita imminente con il Parma nel pre-partita di Sky Sport. Queste le sue parole in merito: "Il Parma ha grandissima qualità, sono eccezionali in fase offensiva. Dovremo stare molto attenti in difesa, cercheremo di non lasciargli un centimetro per ripartire perché sappiamo che possono diventare devastanti".