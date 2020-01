© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, al termine del match vinto contro la Spal, parla l'attaccante dell'Hellas Verona, Mariusz Stepinski. Queste le sue parole: "Importantissima vittoria, abbiamo dimostrato il giusto spirito, anche se la SPAL ha giocato in dieci ci ha dato filo da torcere, poi abbiamo fatto il secondo gol e abbiamo chiuso la gara. Io penso che dobbiamo essere tutti pronti, tutti siamo importanti e tutti dobbiamo dare il massimo per aiutare la squadra. Anche chi entra dalla panchina può cambiare il match. Contenti anche di non aver subito gol, ma alla fine contano i tre punti, il fatto che abbiamo 22 punti in classifica. Ci avviciniamo al nostro obiettivo, che è la salvezza".