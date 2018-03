Verona, Valoti: "Dobbiamo pensare di potercela fare. Aspettando Cerci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Hellas Verona insegue la salvezza, ai microfoni di Sky Sport 24 ne parla Mattia Valoti: "Io penso che aprile sarà il mese in cui si deciderà tutto. Ora abbiamo l'Inter, poi 5-6 scontri decisivi con avversarie per la salvezza. Dovremo essere bravi, abbiamo anche diverse partite in casa e dovremo sfruttare il supporto dei nostri tifosi".

Sul rientro di Cerci.

"Ale per noi è fondamentale, in tante partite ci ha dato una mano fondamentale. In questo momento ci serve, sappiamo che Kean è fuori per parecchio tempo: cercheranno di recuperarlo per la fine della stagione. Però i gol, che vengano dagli attaccanti, dai centrocampisti o dai difensori, sono sempre importanti. Poi ovviamente il ritorno di Cerci sarà importante".

Sulla sua condizione.

"Io sicuramente cercherò di esserci, l'importante è che ci siamo tutti con la testa, penso che la cosa giusta sia pensare di potercela fare".