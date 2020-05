Verona, Veloso: "Non vedevo l'ora di rivedere i miei compagni, ora mettiamocela tutta"

Il centrocampista del Verona Miguel Veloso ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: "Non vedevo l'ora di rivedere i miei compagni perchè alla fine qua si è creata una bella famiglia. E' importante che stiano tutti bene e da oggi abbiamo potuto iniziare gli allenamenti collettivi. Dobbiamo prepararci bene perchè stare fermo tre mesi è tanto tempo per uno sportivo però dobbiamo riprenderci e ritornare in forma perchè dobbiamo finire questa stagione. Fino ad ora abbiamo superato tutte le aspettative ma la cosa più difficile è mantenere il trend. Dobbiamo mettercela tutta per finire questo campionato dove per ora abbiamo fatto una cosa importante e bella per questo club".

Quanto è stata dura riprendere ad allenarsi dopo un periodo così lungo di inattività?

"E' molto difficile. Ovviamente tutti i giorni i prof. ci mandavano a casa il programma ma un conto è allenarci in campo e un altro è rimanere in casa a fare gli esercizi. Un conto è essere in forma fisica e un altro è esserlo per giocare a calcio. Meno male che è finita questa cosa brutta che ha colpito tutto il mondo e speriamo che tutti possiamo riprendere a fare il nostro lavoro e noi possiamo provare a dare una gioia a chi è ancora a casa".

Come hai ritrovato la squadra?

"Penso che siamo ancora più motivati. Ci parlavamo tutti i giorni ma un conto è parlarci e un altro è vederci. Voglio che siamo tutti sulla stessa linea e tutti col pensiero di gruppo che è ciò che ci ha dato la forza".

Il caldo e la questione infortuni?

"Sulla questione degli infortuni, preoccupa perchè hai più probabilità. Sono stati tre mesi che non abbiamo praticato il nostro sport e serve tempo per metterci in forma. Però nel nostro mestiere gli infortuni possono succedere. Spero che nessuno possa essere infortunato. Sul caldo, io lo soffro ma per forza tutti dobbiamo mettercela tutta. Penso che ci sono cose molto più gravi e dobbiamo andare avanti così".