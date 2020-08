Verona, vicini due innesti per il centrocampo: Bentaleb dello Schalke e Tameze dal Nizza

Doppio innesto in vista per il Verona. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i gialloblu starebbero definendo i termini di pagamento per Nabil Bentaleb. Il centrocampista dello Schalke 04 arriverebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di 6 milioni di euro. Il club scaligero, si legge sempre sul quotidiano, sarebbe vicino anche a Adrien Tameze del Nizza e reduce dal prestito all’Atalanta.