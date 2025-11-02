Live TMW Verona, Zanetti: "Vado a casa orgoglioso. Niente rosso a Bisseck? Giovane andava in porta"

Ore 14.55 inizia la conferenza stampa

Serviva una grande prestazione. Rammaricato?

"Nasce dal risultato e basta, abbiamo fatto una gara incredibile contro una squadra al top in Europa, gli episodi hanno fatto la differenza. Cosa posso dire alla mia squadra? Dobbiamo avere la forza di guardare avanti con fiducia. Questa squadra ha un potenziale importante. Difficile farlo quando non arrivano i risultati. Almeno 7 gare fino a qui avremmo meritato di vincere. Dovremo essere lucidi, il campionato deve iniziare adesso. Ho preso i complimenti da Chivu e dagli avversari, ma contano i punti. Il giramento di scatole è enorme, ma ho grande orgoglio".

Con le big avete offerto ottime prestazioni. Cosa lascia questo?

"Ce la siamo giocata con tutti. Aggiungo le 21 occasioni avute con la Cremonese, altre 15 con il Sassuolo. Poi contano i gol, sono contentissimo per Giovane. Lavoriamo con grande fiducia. Questa squadra ha dimostrato di giocarsi le partite, giocando a viso aperto. La gente ha applaudito nonostante il periodo. L'anno scorso in queste partite prendevamo scoppole senza neanche scendere in campo, questa è già squadra, che deve crescere nei dettagli".

Il possibile rosso a Bisseck?

"È difficile parlarne, la palla va laterale e non dritta, ma con la velocità che ha Giovane quella palla va a prenderla e va in porta. Una situazione super pericolosa. È andata così, non credo che abbiamo perso per questo, abbiamo avuto un'occasione enorme con Orban che è finita sul palo. Non è successo, ma vado a casa orgoglioso".

Emotivamente come si fa ora a non spegnere il fuoco? Hai visto la spinta di Esposito su Nelsson nel gol del 2-1?

"Il fuoco arde, è sempre acceso. Soprattutto da parte mia deve essere sempre al massimo. I ragazzi mi seguono in tutto e per tutto. Non dimentichiamo da dove partiamo. I miglioramenti si vedono e il piano gara lo seguono in maniera perfetta. Siamo umani e incazzati, abbiamo a cuore la piazza, siamo qua per salvare il Verona e divertire la gente. Sulla spinta: c'è, non so se fosse abbastanza per essere punibile, dovrei vederla meglio".

Ora trittico decisivo.

"Il rammarico c'è solo per come è arrivato il risultato. Abbiamo grande rispetto per una delle squadre più forti d'Europa. Siamo incazzati e questo è tutto dire. Quando si gioca così per la mia esperienza so che conta molto".

Avevamo il dubbio che lasciassi fuori Belghali, per la diffida. Oggi sembrava un giocatore dell'Inter...

"Ci ho pensato fino all'ultimo, è troppo importante per noi. Dovevo mettere la miglior squadra. Era sconosciuto a tutti voi penso. Ha grandissima qualità quando attacca, sa difendere con ordine. Giocatore importante, così come Bella-Kotchap, che poteva tranquillamente essere nell'Inter oggi. Questo può far capire il potenziale che ha questa squadra, stiamo migliorando e c'è ancora margine".

La prova ottima di Montipò?

"Ha fatto bene il suo, abbiamo incontrato portieri che hanno preso 8 in pagella nelle ultime sfide e forse si confronta per quello. Ma è una colonna e oggi ha fatto benissimo".