Verona, Zuculini: "Sappiamo bene di cosa sia capace Mauro Icardi"

"Conosciamo bene quale sia il nostro obiettivo e vogliamo dimostrare che non siamo quelli dell'ultimo ko contro l'Atalanta. Oggi una bellissima gara per fare una grande prestazione". Queste le parole di Franco Zuculini a InterTV prima del match del Meazza. "Chiaramente, gli scontri diretti e le partite casalinghe sono fondamentali vista la nostra situazione, ma perdere non va mai bene. Cosa temiamo dell'Inter? Sappiamo bene cosa può fare Icardi. E dico che i 60mila spettatori possono giocare anche a nostro favore visto che sono gare che non si giocano tutti i giorni".