Verratti fermato per guida in stato di ebbrezza, la nota del PSG

Arrivano ulteriori dettagli sulla maxi offerta del Manchester City per Lionel Messi. 755 milioni di euro totali tra ingaggio, clausola e soldi per il padre Jorge Messi, il Mundo Deportivo e gli altri quotidiani iberici specificano però che questa offerta sarebbe già stata rispedita...

Messi e la maxi offerta del City: la Pulga ha già detto di no a Guardiola

West Ham, l'obiettivo per l'attacco è l'ex Frosinone Nicolas Castillo

Man City, ansia per De Bruyne. Nuovo problema al ginocchio

Aston Villa, pazza idea di mercato Koscielny per gennaio

La meglio gioventù di Guardiola: 7 Under-23 in campo con il Fulham

Manchester City, piace lo spagnolo Pelayo Morilla per il futuro

Real Madrid, AS su Vinicius: "Il ragazzo che va di moda"

Mundo Deportivo apre: "Il 9 del futuro". C'è anche Icardi in lista

Leicester, l'Express con Puel: "Giocare per dimenticare dolore"

Marca in prima pagina: "Il Bernabeu vuole vedere Vinicius"

Tottenham, obiettivo in mediana: piace Doucoure del Watford

Barcellona, Malcom: "Felice per la mia carriera. Lotterò per i miei sogni"

Manchester United, idea Ryan in caso di mancato rinnovo di De Gea

Barcellona, Messi verrà convocato per la sfida contro l'Inter

Valverde: "Presto per dire se Messi ci sarà a Milano con l'Inter"

Verratti fermato per guida in stato d'ebbrezza: rischia lunga sospensione

Leicester, tutta la rosa in Thailandia per il funerale di Srivaddhanaprabha

Guardiola: "Tristi per De Bruyne, ma tornerà. Laporte? Bella arroganza"

Lione, per Ndombele servono 70 milioni di euro. Juve avvisata

Croazia, i convocati per la Nations League: ci sono ben otto italiani

Manchester City, arriva il verdetto per De Bruyne: out sei settimane

Viste le regole applicabili ai contratti di tutti i nostri giocatori, Marco Verratti si vedrà trattenuta una parte dei suoi premi etici mensili, che ricordano ai nostri giocatori il comportamento esemplare da tenere in qualsiasi circostanza, visto il loro status di tesserati del Paris Saint-Germain".

Attraverso i propri canali ufficiali, il PSG ha diramato un comunicato relativo alla notizia del fermo di Marco Verratti , trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalle norme sulla circolazione stradale francesi: "Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, Marco Verratti è stato oggetto di un controllo di routine al volante della sua vettura, da cui è emerso un tasso alcolemico superiore al limite autorizzato per i guidatori soggetti a un periodo di prova dopo aver ottenuto recentemente la licenza di condurre.

