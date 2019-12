© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Verratti, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla della Nazionale e di Euro 2020: "Mancini ha capito che dopo aver toccato il fondo bisognava costruire qualcosa di nuovo. Ha ridato entusiasmo, fiducia ai giocatori, sfruttandone le qualità. Prima non succedeva. Ha creato un'identità forte con idee semplici. È il ct giusto".

Sarà un grande europeo?

"Non bisogna esaltarsi per quanto fatto finora, ma se andiamo all'Europeo con la stessa mentalità, facendo il nostro gioco, possiamo dire la nostra. Non siamo inferiori a nessuno. Ma ci sono squadre con più esperienza come la Francia, o abituate a giocare insieme da più tempo come il Belgio. Le tre gare a Roma ci possono aiutare. E Mancini sa togliere pressione anche ai più giovani".