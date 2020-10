Verratti: "Negli ultimi due anni abbiamo recuperato credibilità. Siamo vicini alla Francia"

Come giudicano in Francia il gioco di questa Italia? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Marco Verratti, centrocampista della Nazionale che ha risposto così: "Dopo la gara contro la Svezia anche grazie al ct Mancini è tornato l'entusiasmo in tutti noi, è stata una batosta che abbiamo preso tutti insieme e il mister è stato bravo a farci ripartire. Siamo vicini alla Francia, loro vengono da un Mondiale vinto e hanno una grandissima consapevolezza in più ma noi negli ultimi due anni siamo tornati ad essere credibili. Dobbiamo andare avanti su questa strada, con umiltà e coraggio".

