Verratti: "PSG andrà avanti in Europa. Serie A? Calcio estero più libero"

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale, dopo la gara contro gli Stati Uniti. Questo il suo pensiero sul cammino della squadra di Parigi in Champions League: "Le prime quattro giornate - ha iniziato Verratti - hanno confermato che il nostro è un raggruppamento difficilissimo nel quale tutto si deciderà all’ultimo. Una tra noi, il Napoli e il Liverpool starà fuori dagli ottavi e quella squadra non vogliamo essere noi. Siamo attesi da una gara difficilissima in casa contro il Liverpool, ma abbiamo fiducia: non dimentichiamoci che è tutto nelle nostre mani e che vincendo entrambe le prossime due sfide passeremo il turno".

Sul suo rapporto col calcio italiano: "Il calcio all'estero è diverso da quello italiano: c'è molta più libertà, mentre in Serie A e con la nazionale c'è più attenzione alla tattica. Per questo tanti stranieri

in A faticano. E' difficile esprimere un gioco come quello che vuole Mancini, ma ci stiamo riuscendo. Sono felice di averlo come ct perché vedere il calcio come me. Anche Jorginho? E' bravissimo e non a caso indossa la maglia del Chelsea, ma chi ha sostituto lui e gli altri assenti ha fatto molto bene. Sensi per esempio è stato super".