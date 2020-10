Verratti: "Voglio vincere l'Europeo per dimenticare l'ultima finale di Champions persa"

vedi letture

Cosa ti può far dimenticare la finale di Champions? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Coverciano a Marco Verratti, centrocampista della Nazionale che ha risposto così: "E' stata una bella botta ma abbiamo fatto un grandissimo percorso. Poteva finire con qualsiasi risultato, il Bayern è stato bravo ma arrivare in finale è sempre una cosa positiva. Sono 8 anni che proviamo ad arrivare il più in alto possibile e quella finale ci dà la forza di riprovarci subito. Vincere il prossimo Europeo oltre a farmi dimenticare la finale di Champions League mi permetterebbe di realizzare un sogno che ho fin da bambino".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Marco Verratti