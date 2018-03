Verso Arsenal-Milan, i giornali inglesi: Wenger vuole convincere il tifo

Fonte: Dall'inviato a Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poco spazio al Milan: il 2-0 di San Siro tranquillizza i quotidiani inglesi. Però i giornali d’oltremanica dedicano ovviamente spazio alla partita di Europa League di stasera, ovviamente soprattutto in chiave Arsenal. Critico, in questo momento, il rapporto coi tifosi: il Daily Mail riparte dalle parole di Arsene Wenger di ieri (“È colpa mia se si sono allontanati”). Rapporto coi fan protagonista anche sulle pagine del The Sun: “I Gunners evitati possono riconquistare la fiducia dei tifosi”. Musica simile per il Daily Express, che riparte anch’esso da Wenger: “Voglio che torniate”. Il tecnico alsaziano chiama a rapporto la tifoseria di Emirates. Chiudiamo col Daily Mirror, che invece dà spazio a Luke Wilshere: un centrocampista da campionato di vertice, assicura il quotidiano sulla scorta delle parole di Gennaro Gattuso.