Verso Atalanta-Sampdoria - Dea a pieno regime. Samp in crisi nera

E’ un vero e proprio scontro diretto per l’Europa League quello tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Sampdoria di Marco Giampaolo. Con la Fiorentina, il terzo incomodo per la qualificazione alla ex Coppa UEFA, impegnato ad Udine, vincere questo match potrebbe rivelarsi fondamentale in vista del finale di stagione.

Come ci arriva l’Atalanta - Due vittorie consecutive. Sei successi nelle ultime dieci giornate. E’ decisamente una Dea in forma quella che domani ospiterà la Samp a Bergamo. Dopo il contraccolpo avuto successivamente alla doppia eliminazione da Coppa Italia ed Europa League la compagine nerazzurra ha ripreso a correre. Anche sul fronte della formazione non sembrano esserci problemi. Tutti disponibili.

Come ci arriva la Sampdoria - Le tre sconfitte consecutive in altrettante gare i campionato sono un campanello d’allarme impossibile da non prendere in considerazione per la Samp di Giampaolo. Il Chievo in rimonta nel weekend, Inter e Crotone con una certa perentorietà hanno messo in luce un momento di forma tutt’altro che positivo dei blucerchiati. La consueta nota positiva è rimane Fabio Quagliarella, centro di gravità permanente del gol per la Sampdoria.