Verso Barça-Juve: Lenglet può festeggiare il centenario. E Busquets eguagliare Carles Puyol

Occasione importante, quella di questa sera, per due giocatori del Barcellona. Contro la Juventus, infatti, sia Clement Lenglet che Sergio Busquets potrebbero raggiungere dei traguardi personali storici: il francese, scendendo in campo, taglierebbe il traguardo delle 100 presenze in blaugrana in partite ufficiali. Busquets, invece, dovesse giocare raggiungerebbe una leggenda blaugrana come Carles Puyol in fatto di presenze totali. Sono 592 quelle di Busquets, una in più quelle di Puyol. Così facendo, Busquets si piazzerebbe al quarto posto nella classifica all-time delle presenze in blaugrana: al primo posto c'è Xavi con 767, quindi Messi con 744 e Iniesta con 674.