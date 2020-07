Verso Barça-Napoli, catalani senza difensori centrali. Ad oggi il solo Pique a disposizione

vedi letture

Barcellona con un serio problema in difesa in vista del match di Champions League contro il Napoli di sabato 8 agosto. Come riporta il Mundo Deportivo, ad oggi Quique Setien ha un solo centrale a disposizione: Gerard Pique. Tutti gli altri, da Clement Lenglet a Samuel Umtiti passando per Ronald Araujo, sono alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni e non sono certi di essere a disposizione per il match del Camp Nou decisivo per le sorti europee della società catalana.