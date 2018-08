Verso Cagliari-Sassuolo, è Romagna-Magnani. La Juventus osserva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Va bene, Ragnar Klavan e Marlon hanno il fascino dell'esotico. Il biondo estone, il talentuoso brasiliano. Liverpool e Barcellona, lidi danarosi e prestigiosi. Solo che per loro verrà il tempo, in casa Cagliari e Sassuolo. Per adesso, ma la sensazione è che difficilmente molleranno osso e posto, ci sono Filippo Romagna e Giangiacomo Magnani a blindare le due difese. Le cose in comune non mancano. Giovani. Difensori centrali. Talentuosi. Hanno fatto la gavetta nelle serie inferiori. Hanno su di sè la lunga mano della Juventus. Che prenota e poi propone i migliori prospetti del calcio italiano, riservandosi la celebre recompra, per non far arrivare una concorrente prima di lei allo sprint finale dell'acquisto. Ha perso Mattia Caldara, la Vecchia Signora, è vero. Ma ha pur sempre, oltre a Daniele Rugani, prelazioni e previsioni di avere nella rosa che verrà due ragazzi che tanto bene hanno fatto negli ultimi mesi. Romagna, ex Novara e Brescia, ha conquistato il posto da titolare in Sardegna. Magnani, da Siracusa a Perugia, è andato al Sassuolo che da subito l'ha messo in difesa con uno come De Zerbi che non disdegna certo le scommesse. Per questo c'è di che ben sperare. Per il Cagliari. Per il Sassuolo. Per il calcio italiano. Che spesso, quando si ragiona e discorre di giovani, futuro e talenti, fa pure rima con Juventus.