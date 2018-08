Verso Cagliari-Sassuolo, tridente confermato per De Zerbi. Boateng da 9

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, dovrebbe confermare l'undici anti-Inter per la gara di domani contro il Cagliari. Un solo dubbio in mediana tra Sensi, Bourabia e Locatelli, possibile chance per l'ex cesenate. Davanti confermatissimo il tridente con Berardi e Di Francesco esterni, Boateng falso nueve. Indisponibile Lemos, ai box Peluso, Rogerio agirà ancora terzino, in mezzo Ferrari e Magnani con Marlon in panchina.