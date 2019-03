© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri ha deciso di non parlare di futuro. I media inglesi, affamati d'indiscrezioni, hanno pure provato a incalzarlo alla vigilia della gara europea contro la Dinamo Kiev. "Dopo le gare recenti, è più fiducioso su una sua permanenza qui?". Il caso Kepa Arrizabalaga, la sconfitta contro il Manchester City in finale di Carabao Cup. La classifica e un posto in Champions League a rischio. Un presente non certo facile, per l'allenatore ex Napoli, criticato anche dalla piazza. Voci sul domani che i recenti risultati hanno messo a tacere ma i media locali continuano a incalzare Sarri. Che però svia. "Non è un problema il mio futuro, il problema sono i risultati e non io. Il resto adesso non conta. Voglio vincere per la squadra, per il club, non per me. Non è importante, io ho fiducia nel passato e nel presente. Quel che conta e quello a cui penso sono solo i risultati". La piazza chiede una chiara e netta vittoria contro gli ucraini. Gioco, sì. Ma soprattutto i risultati. Tocca a Sarri rispondere.