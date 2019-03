Verso Dinamo-Benfica: tutto il talento delle Aquile, le big saranno presenti

Sarà una partita con profonde attenzioni di mercato, quella di Zagabria. Inevitabile. Il Benfica ha la rosa più giovane degli ottavi di Europa League e i talenti non mancano. Joao Felix è la nuova sensazione del calcio lusitano: scuderia Jorge Mendes, la Juventus ha già preso contatti ma non è strano che lo abbiano fatto pure il Manchester United e il Real Madrid, in cerca di crack per iniziare un nuovo ciclo. Lo è, talento assoluto, pure il centrale difensivo Ruben Dias. Che è più 'vecchio' di due anni di Felix, ma che ne ha solo ventuno. Una rosa dalla prospettiva sensazionale, quella delle Aquile: Gedson Fernandes è centrocampista educato e dalle giocate deliziose. Ha diciannove anni, come Florentino che avrà a giorni una clausola da 50 milioni di euro. Poi l'attaccante Jota, diciannovenne, l'altro centrocampista Nuno Santos, coetaneo, i ventunenni Yuri Ribeiro e Ferro. Tutti convocati, per sfidare la Dinamo, in una rosa dove il ventitreenne Alejandro Grimaldo sembra un veterano e dove il venticinquenne Rafa Silva quasi un senatore. Saranno presenti sugli spalti, alle 18:55, tante grandi società: dalla Croazia dicono che non c'è una big che non si sia accreditata, tra le top d'Europa e d'Italia. Inevitabile. Felix, Dias e compagnia, sono campioni da vedere e da comprare quanto prima.