Verso Fiorentina-Chievo: Chiesa, Simeone al top: in attesa di Pjaca

La Fiorentina scenderà in campo domenica sera all'Artemio Franchi di Firenze per quella che sarà la prima partita dei viola della Serie A 2018/19, dopo il rinvio della sfida di Genova contro la Samp per la tragedia che ha colpito il capoluogo ligure, e intorno alla squadra di Stefano Pioli c'è grande curiosità. La rosa gigliata, tra le 20 che prendono parte al campionato italiano, è quella con l'età media più bassa e dopo averla soltanto sfiorata nella scorsa stagione è l'Europa League l'obiettivo della nuova Fiorentina, pronta a riprendere dallo splendido girone di ritorno dell'anno scorso.

Federico Chiesa e Giovanni Simeone sono certamente i più attesi, soprattutto dopo che la società ha rifiutato offerte importanti per entrambi nel corso del mercato estivo, ma non si devono sottovalutare neanche Nikola Milenkovic e Jordan Veretout (squalificato domenica), oltre ai volti nuovi che dovranno cercare di dare una marcia in più alla squadra. Ci vorrà ancora un po' di pazienza per vedere all'opera Marko Pjaca, ancora indietro dal punto di vista fisico e al suo posto ci sarà la sorpresa del precampionato, quel Valentin Eysseric pronto a essere decisivo all'esordio contro il Chievo.

La prima al Franchi sarà molto importante per la Fiorentina, di fronte a un pubblico che non farà mancare il proprio sostegno, e in tribuna sarà presenta anche il patron Andrea Della Valle, che vorrà vedere subito dal vivo la nuova squadra che punterà all'accesso in Europa, cercando di essere la sorpresa della nuova Serie A.