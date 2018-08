Verso Fiorentina-Chievo, Eysseric dal 1'. Pjaca in panchina

Fonte: Firenzeviola.it - Radio Bruno Toscana

© foto di Federico De Luca

Non dovrebbero esserci novità di rilievo nella formazione della Fiorentina che scenderà in campo domani sera allo stadio Franchi contro il Chievo: a centrocampo Nørgaard parte favorito rispetto a Dabo (alla luce delle prove degli ultimi giorni e della partita amichevole contro l’Arezzo) mentre in attacco Eysseric è certo del posto, con Pjaca e Mirallas che dovrebbero andare in panchina dopo gli acciacchi fisici degli ultimi giorni.