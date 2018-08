Verso Fiorentina-Chievo: Giack nella sua Toscana: spesso vicino ai viola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emanuele Giaccherini e la Fiorentina: un matrimonio che è stato spesso vicino ma che nella realtà non si è mai concretizzato. Il centrocampista offensivo del Chievo Verona è stato uno dei migliori nella prima giornata di campionato contro la Juventus, segnando il gol dell'ex del momentaneo 2-1 in favore dei gialloblù e creando molti grattacapi alla difesa bianconera per tutto l'arco della partita. Domenica il giocatore tornerà nella sua Toscana, essendo aretino di nascita, e sfiderà quella che sarebbe potuta essere la sua squadra, sfiorata soprattutto prima di approdare al Napoli, prima di scegliere il club azzurro. Domenica sera all'Artemio Franchi Giaccherini proverà a essere ancora una volta protagonista con la maglia del Chievo, in modo da regalare i primi punti in campionato alla formazione di Lorenzo D'Anna che dovrà inseguire una difficile salvezza, visto che che potrebbe presto arrivare una penalizzazione dalla federazione.