Verso Fiorentina-Chievo, Seculin dal 1'. Ci sarà Stepinski

© foto di Federico De Luca

Senza Sorrentino, sarà Seculin il portiere anti-Fiorentina nella gara di domenica per il Chievo Verona. 4-3-2-1 per D'Anna, Birsa e Giaccherini dietro a Stepinski, in mezzo chance per Obi dall'inizio con Rigoni in panchina. Dietro uno tra Tomovic e Jaroszynski, out Cesar al centro della difesa ci saranno invece Bani insieme a Rossettini.