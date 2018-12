Verso Fiorentina-Empoli, Iachini: "Non giocheremo con presunzione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Beppe Iachini, tecnico dell'Empoli, parla a La Gazzetta dello Sport in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. "Nel derby di solito vince la squadra che sta peggio, che in questo caso è la Fiorentina? I viola sarebbero favoriti comunque. Pioli è un mio amico. Abbiamo vissuto tanti anni insieme prima a Verona poi a Firenze. Mi dispiace che stia attraversando un periodo difficile. Ma la Fiorentina ha valori importanti. E un giocatore come Chiesa che è uno dei gioielli del calcio italiano. Se andremo ad affrontare i viola con presunzione faremo una brutta fine. Ma non succederà. Ho tanti giovani che hanno poca esperienza di serie A. Ma che sanno ascoltare i consigli giusti. Se firmerei per un pari? Alla fine un punto lo prenderei volentieri. Però noi andiamo per giocare. Con umiltà, ma con la voglia di dimostrare che questa squadra, giovanissima, sta crescendo in fretta. Di sicuro non faremo calcoli".