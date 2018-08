Verso Frosinone-Bologna, il dubbio per Inzaghi è in attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Gioca Falcinelli". Il dubbio è per il partner in casa Bologna: Santander o Destro, vista l'indisponibilità per infortunio di Palacio, in due probabilmente si alterneranno a gara in corso. Con Donsah indisponibile e Nagy squalificato, centrocampo obbligato con Poli, Pulgar e Dzemaili per i felsinei contro il Frosinone. Dietro più Danilo e Gonzalez che De Maio, panchina per Mbaye: Mattiello e Dijks saranno gli esterni di centrocampo.