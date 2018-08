Verso Frosinone-Bologna, Inzaghi e una coppia d'attacco provvisoria

Federico Santander, fisico e quantità. Diego Falcinelli, voglia di riscatto sotto rete. Mattia Destro, condizione da recuperare e l'ambizione di smentire critiche e critici. Poi c'è Rodrigo Palacio, che è teoricamente l'inamovibile e primo titolare di Filippo Inzaghi ma il cui infortunio lo terrà ai box per almeno tre settimane e, anche dopo il recupero, dovrà fare gli ovvi conti con la carta d'identità. Per questo l'attacco del Bologna è ancora da inventare, almeno a livello di gerarchie. Non c'è una coppia di titolari scritta e le relative riserve. Il più classico e consueto quattro uomini per due maglie sarà tormentone che si ripeterà fin quando prestazioni e condizioni non scriveranno e tracceranno i primi binari della classifica di chi disputerà più minuti e chi sui campetti della vigilia figurerà tra i panchinari. Falcinelli e Santander sono e saranno l'attacco anti-Frosinone ma la sensazione è che sarà un continuo dubbio. Palacio come potenziale favorito, tre per una maglia. Fin quando le prestazioni non diranno il contrario.