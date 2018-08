Verso Frosinone-Bologna, Longo e un mercato che stravolge l'undici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro gol sono un battesimo di fuoco, inatteso e complicato, piovuto sulla testa del Frosinone. Una Caporetto patita a Bergamo che apre una pronta urgenza per Moreno Longo. Cambiare una squadra che non ha girato e funzionato, contro l'Atalanta. Perché dall'altra parte pure il Bologna mica ha brillato contro la Spal, cadendo altrettanto per l'eurogol di Jasim Kurtic. Sarà ancora 3-5-2 perché il marchio di fabbrica non va perso davanti a una caduta. Quel che filtra dalle indiscrezioni dai campi d'allenamento è che a Torino, a porte chiuse per la squalifica dello Stirpe, solo tre reduci della promozione dovrebbero e potrebbero essere titolari. Maiello in mediana. Ciano in attacco. Chibsah come interno di centrocampo. Sportiello è fresco e novello portiere. Goldaniga, Salamon e Capuano lo sono in difesa, al netto di un Krajnc che scalpita per giocare ancora. Molinaro e Zampano sono nuovi esterni, Hallfreddson innesto in regia e Perica, o Campbell, in attacco. La rivoluzione tardiva d'estate ha portato Longo a fare un ritiro con una squadra e ora un campionato con un'altra. Strategia rischiosa, che può pagare sul lungo corso. Ma che nell'immediato ha bisogno di risposte, dopo il poker di Bergamo.