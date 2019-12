Verso gennaio: Inter, spiragli per Kulusevski

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tre partite senza vincere, per una squadra allenata da Antonio Conte, sono un parametro sufficiente per far scattare l’allarme rosso e soprattutto per far partire dinamiche di mercato in grado di coinvolgere la capolista in coabitazione con la Juventus, con un ruolo decisamente primario in vista di gennaio. Posto che la necessità di rafforzare la rosa è duplice, e si divide tra un innesto a centrocampo ed uno per le corsie esterne, è tempo di aprire alle valutazioni sui nomi presi in considerazione. De Paul come è ormai noto, è il principale quanto complicato primo obiettivo per fornire qualità alla linea mediana. La spesa da mettere in preventivo, Udinese permettendo, non è di poco conto, ed allora occhio alle altre possibilità. Tra queste il profilo che sta prendendo piede è quello di Kulusevski: le possibilità di discussione con l’Atalanta sono aperte, anche la Juventus ci sta pensando nell’ottica di prenotarlo per l’estate mentre in casa Inter la volontà sarebbe quella di portarlo subito a Milano per metterlo a disposizione di Conte. Il Parma spinge per trattenerlo, come è ovvio e lecito, però in casa Inter le speranze ci sono eccome. Per la fascia piace Marcos Alonso del Chelsea, in rotta di collisione con i Blues, mentre l’alternativa italiana potrebbe portare a Darmian. Non solo Inter, tuttavia, perché De Laurentiis ha ammesso che anche il Napoli è alla ricerca di un centrocampista di qualità e dall’Inghilterra si spinge per Torreira. Per non parlare delle uscite che la Juventus dovrà mettere in preventivo, e per finire con l’enigma Ibrahimovic. In Italia solo il Milan sembra effettivamente in corsa per lo svedese, ma la fumata bianca non è ancora arrivata e le parole di Maldini non spingono all’ottimismo. Con uno come Zlatan, del resto, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.