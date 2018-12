Verso gennaio: spinta italiana per il Milan in mediana

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato incombe, gennaio si avvicina, e le grandi manovre possono definirsi ufficialmente partite. Una sessione compressa in un paio di settimane che promette scintille, e che minaccia di pervadere le cronache sportive già nel mese di dicembre, delineando strategie che diverranno effettive a stretto giro di posta. Protagonista annunciata? Il Milan, nessun dubbio. La scelta dei rossoneri di riaprire la campagna abbonamenti la dice lunga sulla volontà del neo AD Gazidis di incidere in maniera fattiva sulle strategie che Leonardo sta mettendo in piedi. Ed i nomi non sono scontati, con Baselli e Sensi sugli scudi. Se gli indizi portano a profili accattivanti per il cognome che li identifica ma poco funzionali per la costruzione di un progetto, la realtà potrebbe essere ben diversa: scelte improntate al futuro, talenti di spessore ed in grado di garantire rendimento e futuribilità. L’identikit è tracciato. Così come si è delineata la volontà di Juventus ed Inter di prendere parte ad una sessione conservativa nella stretta immediatezza ma lungimirante con vista sull’estate. I parametri zero eccellenti alla Martial sono i nomi sui cui rivolgere l’attenzione, senza contare che parte del lavoro fatto in estate, come Emre Can e Lautaro Martinez, sebbene per motivi diversi non è ancora stato valorizzato come meriterebbe. E poi i sogni del Napoli, le intuizioni di Monchi per la Roma ed i corteggiamenti ai gioielli scontenti di Lotito. Gennaio è dietro l’angolo, iniziamo a viverlo da adesso.