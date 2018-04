Verso Genoa-Cagliari - Squadre in difficoltà. Tocca ai bomber

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ un momento tutt’altro che semplice per Genoa e Cagliari. Quattro punti nelle ultime cinque giornate di campionato per entrambe le formazioni sono la riprova che ambo le compagini dovranno lottare fino alla fine per evitare di essere inghiottite nelle ultime posizione della classifica.

Come ci arriva il Genoa - Il pareggio con la SPAL ha lasciato l’amaro in bocca. Strappare i tre punti contro gli emiliani era una occasione importante per rasserenare la classifica. Adesso per Perin&C. arriva una nuova occasione interna contro il Cagliari da sfruttare al meglio. Magari grazie ad un Gianluca Lapadula che si sta ritrovando e ad un Madeiros che piano piano si sta togliendo di dosso l’etichetta di oggetto misterioso.

Come ci arriva il Cagliari - E’ la fase difensiva il vero tallone d’Achille della formazione di Diego Lopez. Con quasi tre gol subiti di media a partita nelle ultime cinque gare, la formazione isolana ha fatto registrare il rendimento peggiore dell’intera Serie A. Nota positiva nonostante tutto Leonardo Pavoletti. L’ex Napoli ha messo a segno tre gol nelle ultime cinque, dando la riprova di essere uno dei pochi giocatori costanti sul piano del rendimento su cui Lopez può fare affidamento.