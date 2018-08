Verso Genoa-Empoli, Ballardini alla prova di Aurelio. Il quasi-imbattibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Venticinque partite da allenatore con l'Empoli, una sola sconfitta patita e neppure in campionato ma in Tim Cup. Se gridare al miracolo non è duopo in casa azzurra, perché lì progetto e prospetti sono parole all'ordine del giorno, c'è indubbiamente di che meravigliarsi davanti a quel che ha creato in Toscana l'ex secondo di casa Roma. Che ha vissuto una vita nella Capitale, salvo poi decidere di intraprendere la carriera in solitaria. Lo manda Luciano Spalletti, dicevano, ma Aurelio Andreazzoli è molto di più. Davide Ballardini, che è calcisticamente l'uomo di Enrico Preziosi per i suoi decreti salva-Genoa, avrà davanti una delle squadre più intriganti e pericolose dell'intera Serie A. Logica e raziocinio hanno portato il presidente del Grifone a confermarlo, deo gratias, ma quel che l'Empoli ha mostrato contro il Cagliari lo porterà certamente a dover studiare diverse contromisure. Andreazzoli gioca col più classico dei 4-3-1-2 con due punte mobili, interni che sfrecciano e s'inseriscono, terzini che spingono, centrali che impostano. Il Genoa ha davanti frecce importanti, da Piatek a Medeiros, giocatori di spessore in ogni reparto ma dall'altra ci sono la gioventù e il talento azzurro a preoccupare Ballardini. E poi Aurelio Andreazzoli. Venticinque partite sulla panchina dell'Empoli. Un solo ko. Sulla panchina dell'Empoli, beninteso.