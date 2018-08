Verso Genoa-Empoli, il dopo Laxalt e il ritorno all'antico di Criscito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interno sinistro. Terzino sinistro. Poi, come spesso capita nella vita, è la terza via, quella più inattesa, che diventa realtà. Domenico Criscito sulla carta è tornato da bandiera e capitano al Genoa per i due ruoli di cui sopra ma la partenza di Diego Laxalt e il contestuale mancato arrivo di Achraf Lazaar al gong finale del mercato, porterà l'ex Zenit San Pietroburgo a fare il fludificante. L'uomo a tutta fascia, certamente più bloccato del corrispondente sulla destra, Romulo o Darko Lazovic, dove ci sarà più spinta che contenimento. La contestuale presenza nei tre di difesa di Davide Biraschi porterà Davide Ballardini a giocare pure a quattro dietro con Criscito terzino, a seconda della fase e del momento di gioco. Alternative pure, nel ruolo di esterno mancino, non ce ne sono. Per questo Criscito è ancor più indispensabile in questo Genoa. Il dopo Diego Laxalt è solo lui.