Verso Genoa-Samp, Lazovic: "Genova può esserne fiera del suo tifo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del derby con la Samp, il sito ufficiale del Genoa riporta alcune dichiarazioni del serbo Darko Lazovic: "Le gare tra Stella Rossa e Partizan? Le squadre hanno tifosi in tutta la nazionale non solo a Belgrado. Il clima generale è migliorato negli anni. Tra giocatori ci conoscevamo e, al di là di qualche episodio, si cercava di portare in campo il rispetto che si deve agli avversari per non infervorare gli animi. Del derby genovese mi piace il fatto che i supporter vadano mischiati allo stadio, senza barriere di divisione. Genova può esserne fiera".