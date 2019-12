© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il derby ormai è alle porte. Domani sera al "Ferraris" il Genoa sfiderà la Sampdoria in una gara che va oltre la rivalità cittadina. In conferenza stampa, Thiago Motta, si è soffermato tra le altre cose anche sul "collega" Ranieri: "Ho avuto tanti mister in carriera ma Claudio è un grandissimo allenatore e affrontarlo da collega mi fa molto piacere. Ho solo belle parole per lui perché ha dimostrato il valore con i risultati. Poi come uomo è rispettoso ed elegante".

Lei ha un calcio spagnolo mentre Ranieri ha un metodo diverso.

"Per prima cosa il mio non è un calcio spagnolo ma un calcio dove si gioca da squadra. Poi il suo calcio ha dimostrato per tanti anni di essere vincente. Domani sera sarà interessante affrontarlo e sono contento perchè abbiamo grandi stimoli".