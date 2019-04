© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sfida tra Torino e Genoa andrà in scena anche l’interessante faccia a faccia tra due allenatori che solo poche stagioni fa erano associati ad i club più ambiziosi del nostro paese, e che ora si stanno giocando le loro chance di rientrare nel grande giro alla guida di due club blasonati e nobili come i granata ed i rossoblu. Walter Mazzari e Cesare Prandelli rappresentano certamente qualità di prim’ordine messe a disposizione di due realtà ambiziose ed in cerca di spazio nel calcio che conta. L’ex allenatore dell’Inter è rimasto fedele ai suoi dogmi di difesa a tre ed una linea mediana solida, oltre al tentativo spesso riuscito di valorizzare in maniera a volte irripetibile il materiale in fase avanzata. Di contro Prandelli è un tecnico meno intergralista, più disposto al compromesso, al punto da avere modificato il 4-2-3-1 che lo ha spesso caratterizzato in passato, in un modulo quasi analogo rispetto a quello della controparte. Interessante osservare, in questo senso, come il bilancio dei faccia a faccia tra i due allenatori sia quasi totalmente appannaggio dell’allenatore del Grifone. Su dieci incontri, infatti, Mazzarri ebbe la meglio solo nell’ottobre 2009 con il successo del Napoli sulla Fiorentina targato Maggio.